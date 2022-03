Elevii din ultimul an de liceu sustin astazi simularea probei scrise de limba si literatura romana din cadrul examenului national de bacalaureat. In Dolj sunt asteptati sa sustina aceasta evaluare peste 4.000 de elevi, potrivit inspectorului scolar general. Elevii vor sustine examen si in zilele de marti si miercuri. In aceste zile, liceele trebui sa asigure continuitatea orelor de curs, avand posibilitatea de a trece in sistem on-line, dupa cum a precizat seful ISJ Dolj. Aceasta este cea de a doua simulare pe care o sustin elevii din Dolj, prima fiind organizata in februarie la nivel județean.…