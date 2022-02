Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișoreni au controlat, miercuri, 267 de autovehicule, au legitimat 332 de persoane și au efectuat 45 de testari cu aparatul alcooltest. Raziile au avut loc intre orele 08:00-13:00 și 15:00-20:00, iar polițiștii Biroului Rutier Timișoara, impreuna cu cei ai secțiilor urbane din cadrul Poliției…

- Polițiștii au controlat 375 de autovehicule și au legitimat 385 de persoane, luni, intre orele 10 și 18. Razia polițiștilor Serviciului Rutier Timiș a avut loc atat in Timișoara, cat și pe DN6, DN59, DN59-A și DN69. Agenții au dat 215 amenzi, in valoare totala de 60.397 de lei, pentru nerespectarea…

- Asociația care trebuia sa se ocupe de proiectul Timișoara Capitala Europeana a Culturii e la un pas sa ramana efectiv in strada. Cei de la CJ Timiș nu mai prelungesc contractul de inchiriere pentru spațiul pe care TM 2023 il avea la Bastionul Therezia, iar cel primit de organizație de la Primaria Timișoara,…

- Polițiștii locali din Timișoara au fost prezenți și anul acesta in mijloacele de transport in comun și in stațiile acestora pentru a preveni diverse fapte ilegale care se produc in aceste locații. Astfel, patrulele de polițiști locali au depistat 2.008 persoane care au incalcat actele normative in vigoare.…

- Politistii din toata tara dau avertismente in loc de amenzi, continuand protestul initiat de 1 Decembrie pentru suspendarea Legii Salarizarii nr. 153/2017 si in 2022. In tot mai multe judete, cetatenii care incalca legea primesc doar avertisment pentru fapte care in mod normal le-ar fi adus amenzi substantiale.…

- Polițiștii clujeni au derulat o acțiune in sistem integrat pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, verificarea respectarii masurilor antipandemice și pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

- Polițiștii de la Rutiera au controlat, miercuri, 213 autovehicule și au efectuat 213 testari cu aparatul alcooltest. Intre orele 14:00 și 22:00, polițiștii din Lugoj și cei din cadrul celor trei secții rurale au desfașurat o razie pentru depistarea conducatorilor auto care circula sub influența bauturilor…

- Controale in mijloacele de transport persoane, dar și la magazine. Peste 300 de polițiști și jandarmi au controlat daca sunt respectate normele de protecție impuse in pandemie. Cei prinși fara masca au incasat amenzi de peste 30.000 lei.