- Autoritațile au transmis, vineri, un nou raport preliminar privind pandemia de COVID-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost raportate 31.776 de cazuri noi și 97 de decese. Rata imbolnavirilor in Bucuresti, a ajuns la 26,42, de la 24,48, urma cu o zi. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a estimat, duminica, referitor la varful celui de-al cincilea val al pandemiei de COVID-19, pe care Romania il traverseaza in aceasta perioada, ca ar putea fi atins in perioada 10-15 februarie. El arata ca, desi rata de transmisibilitate a virusului SARS-CoV-2…

- Autoritațile din Sibiu sunt in alerta, dupa ce o persoana necunoscuta a anunțat, luni dupa-amiaza, amplasarea unui bombe in centrul orașului. “In urma unui apel 112 prin care un cetatean afirma ca pe str. 9 Mai din municipiul Sibiu ar fi amplasata o bomba, Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu a dislocat…

- Parchetul national antiterorism din Franta a anuntat deschiderea unei anchete preliminare pentru “tentativa de asasinat in legatura cu o actiune terorista“, dupa explozia care a afectat un vehicul ocupat de un echipaj format din cinci francezi, la Raliul Dakar 2022, care are loc in Arabia Saudita, scrie…

- Autoritațile au in plan reglementarea legislativa prin care este introdusa obligativitatea certificatului verde la locul de munca, astfel incat masura sa poata fi implementata inainte de Craciun. Potrivit surselor citate, in discutiile pe care premierului Nicolae Ciuca le-a avut sambata cu ministrul…

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost depistate in Marea Britanie, a anuntat, sambata, ministrul sanatatii, Sajid Javid. Tot mai multe țari europene raporteaza primele cazuri suspecte sau chiar confirmate cu noua varianta sud-africana a coronavirusului, Omicron.…