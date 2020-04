Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, solicita secretarului de stat dr. Raed Arafat aprobare pentru instituirea masurii de carantinare asupra Centrului de Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica, unde este un focar de 301 cazuri ...

- Comitetul pentru Situații de Urgența Suceava s-a intrunit, luni, in ședința de extraordinara, sub conducerea prefectului Alexandru Moldovan, pentru a analiza modul de aplicare a masurilor de carantinare pentru municipiul Suceava și cele 8 localitați limitrofe, precum și derogarile de intrare/ieșire…

- Incepand de luni, 6 aprilie, purtarea maștii de protecție in jurul gurii și nasului devine obligatorie in municipiul Suceava și in cele opt localitați unde este instituita carantina totala. Așa a decis astazi Comitetul pentru Situații de Urgența al județului Suceava prezidat de prefectul Alexandru Moldovan.…

- Medicii de familie din județul Suceava au transmis un apel disperat catre mai multe instituții publice, respectiv Prefectura, Consiliul Județean, Direcția de Sanatate Publica și Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava. In materialul semnat de medicul Sorin Hincu, președintele Asociației ...

- O echipa de medici de la Spitalul de Urgența Suceava și de la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava lucreaza non-stop pentru operaționalizarea laboratorului pentru analiza SARS-CoV-2, inființat in parteneriat de cele doua instituții. Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a ...

- Miercuri, 25 martie, la sediul Instituției Prefectului- județul Suceava, a avut loc o ședința in sistem videoconferința pentru discutarea unor masuri legate de prevenirea și combaterea infecției cu COVID 19, la care au participat prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, inspectorul și asistentul…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca, cel puțin pana in prezent, in Romania nu a fost confirmat niciun diagnostic de coronavirus. Corpul de control al Ministerului Sanatatii va verifica daca directiile de sanatate publica asigura procedurile de prevenire 24…