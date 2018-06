Stiri pe aceeasi tema

- Care au ramas fara permise In prima zi de minivacanta, politistii au constatat peste 640 de infractiuni, au aplicat aproximativ 9.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape patru milioane de lei si au retinut 561 de permise de conducere. Peste 500 de șoferi au ramas fara permis in prima…

- Politistii au dat aproximativ 9.000 de amenzi in valoare de aproape patru milioane de lei in prima zi a minivacantei de 1 Mai, cand au fost inregistrate aproape 650 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute peste 560 de permise de conducere. Conform Politiei Romane, in prima zi de minivacanta, politistii…

- Politistii au dat aproximativ 9.000 de amenzi in valoare de aproape patru milioane de lei in prima zi a minivacantei de 1 Mai, cand au fost inregistrate aproape 650 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute peste 560 de permise de conducere. Conform Politiei Romane, in prima zi de minivacanta, politistii…

- Peste 10.000 de sanctiuni au fost aplicate, duminica, de catre politistii din intreaga tara, fiind constatate 644 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 560 de permise de conducere, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. (IGPR). Peste 7.800 de politisti…

- Conform unui comunicat al Politiei Romane, pe parcursul a doua zile politistii au intervenit la aproape 6.300 de evenimente, fiind constatate 1.533 de infractiuni, iar 274 de persoane au fost prinse in flagrant delict. Au fost date 14.533 de amenzi in valoare de peste 5,2 milioane de lei. De asemenea,…

- Peste 8.000 de politisti vor actiona, zilnic, in perioada 31 martie - 2 aprilie, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, cu peste 300 de aparate radar in intreaga tara, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

- In cursul zilei de sambata, politistii au intervenit la aproape 2.700 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate 7.200 de sanctiuni contraventionale si au fost constatate peste 550 de infractiuni, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) intr-un ...

- Peste 600 de infractiuni constatate, peste 1.100 de sanctiuni contraventionale aplicate, 19 urmariti depistati si 125 de persoane surprinse in flagrant delict ndash; este bilantul zilei de ieri al Politiei Romane. In cursul zilei de ieri, 21 martie, peste 12.000 de politisti au fost la datorie, fiind…