Un numar de 435 de persoane au primit ingrijiri in contextul mitingului care a avut loc vineri, in Piata Victoriei din Capitala, potrivit unui date preliminare. Dintre acestea 45 de persoane au fost transportate la spital. Mitingul initiat de asociatii ale diasporei, marcat de numeroase confruntari intre protestatari si fortele de ordine, s-a incheiat dupa miezul noptii de joi spre vineri, in jurul orei 2,00 ramanand in Piata Victoriei doar cateva zeci de persoane. Cei ramasi s-au strans in zona platformei care a fost montata in centrul pietei, in cursul zilei de joi. In zona in care a avut loc…