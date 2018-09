Stiri pe aceeasi tema

- Italia va sustine, in cadrul unei reuniuni informale a ministrilor apararii ai tarilor din UE, ideea unei rotatii a porturilor europene pentru primirea de migranti salvati in cadrul misiunii Sophia de pe Marea Mediterana, a anuntat miercuri o sursa de informatie

- Spania a devenit in acest an prima poarta de intrare pentru migranti in Europa, depasind Italia, care si-a inchis porturile pentru migranti.Cele 458 de persoane, intre care 13 copii, se aflau la bordul a noua ambarcatiuni in stramtoarea Gibraltar si in Marea Alboran, intre Spania si Maroc,…

- Serviciile de salvare spaniole au anuntat ca au recuperat peste 340 de migranti sambata in Mediterana, printre care unul incerca sa traverseze pe o camera de cauciuc pentru camion, relateaza AFP. Paza de coasta spaniola a informat ca a salvat 240 de persoane aflate pe 12 vase: 10 in Stramtoarea…

- Zeci de migranți care au fost salvați de pe mare și aduși joi intr-un port italian nu au primit ordin de debarcare, a anunțat Matteo Salvini, revocand o decizie a ministrului Transporturilor Danilo Toninelli și provocand neințelegeri in interiorul guvernului, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Noul…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

- Sute de politisti si militari austrieci participa marti la un exercitiu ce prevede respingerea unor mari grupuri de migranti la granita cu Slovenia, in contextul presiunilor facute de guvernul de la Viena in favoarea unor politici europene mai dure impotriva migratiei, transmite dpa, informeaza Agerpres.'Un…

- Peste 600 de migranti, dintr un total de 616 aflati la bordul a 20 de ambarcatiuni, au fost salvati in cursul zilei de luni in largul Spaniei, au precizat luni serviciile spaniole de salvare pe mare pe contul lor de Twitter, informeaza AFP.In stramtoarea Gibraltar, 377 de persoane repartizate in 18…

- Uniunea Europeana are in vedere infiintarea in state terte a unor 'platforme regionale de debarcare' a migrantilor salvati pe mare, dar aceasta nu inseamna crearea unui 'Guantanamo pentru migranti', a dat asigurari comisarul european pentru migratii, Dimitris Avramopoulos, intr-o…