Peste 400 de mașini sunt abandonate pe domeniul public la Târgu Jiu Peste 400 de mașini sunt abandonate in prezent pe domeniul public din Targu Jiu. Este vorba de mașini care nu sunt folosite de proprietarii ce dețin locuri in parcarile de reședința. In municipiul Targu Jiu sunt peste 2.500 de locuri de parcare in vecinatatea blocurilor. Majoritatea sunt repartizate proprietarilor. Taxa anuala pentru un loc intr-o parcare de reședința este de 133 de lei. Locul de parcare este pus la dispoziția concesionarului 24 de ore din 24 și nimeni nu iși mai poate lasa mașina intr-o astfel de zona. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Targu Jiu sunt insa sute de locuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

