- Incidența continua sa creasca in județul Cluj, iar sambata au fost raportate aproape 600 de cazuri noi de infectare.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 8,91;In ultimele 24 de ore, 594 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total…

- SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ – 30 septembrie 2021. Efective angrenate (polițiști, jandarmi, ISU și SAJ) – 212; Persoane verificate cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse – 974; Societați comerciale/PFA verificate cu privire la respectarea interdicțiilor impuse – 107;…

- ALBA: Patru decese ale unor pacienți bolnavi de COVID in ultimele 24 de ore. 59 de infectari noi. Situația pe fiecare localitate Patru pacienți din județul Alba au pierdut lupta cu virusul, in ultimele 24 de ore. Incidența cazurilor la nivel de județ a ajuns la 2,1. Autoritațile au raportat 59 de cazuri…

- Coronavirusul s-a intors in Cluj! Peste 60 de cazuri noi, dupa weekend și 17 pacienți internați la Terapie Intensiva. Rata de infectare pe județ a ajuns la pragul de 1 la mia de locuitori. Care sunt incidențele din fiecare localitate? Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata…

- Incidența in județul Cluj crește din cauza numarului mare de cazuri raportate zilnic, la nivelul județului. De asemenea, paturile de la Terapie Intensiva sunt ocupate, din nou, de pacienții in stare grava.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj…

- O noua zi cu peste 20 de cazuri de coronavirus in județul Cluj. Paturile de la ATI se ocupa din nou.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,22In ultimele 24 de ore, 23 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total numar de teste…

- Au fost inregistrate 312 cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise marți, 10 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 4 decese noi, iar 86 de pacienți sunt internați la ATI. Citește și Un singur caz COVID confirmat in județul Alba,…

- Situația COVID-19 in județul Cluj se menține sub control. In momentul de fața, sunt 4 pacienți internați la Terapie Intensiva.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,06In ultimele 24 de ore, 4 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul…