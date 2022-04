Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 158 de copii au fost uciși și alți peste 254 au fost raniți de la inceputul razboiului in Ucraina, pe 24 februarie, a anunțat sambata Procuratura Generala a țarii, pe canalele Telegram guvernamentale ucrainene, relateaza The Guardian . Potrivit oficialilor, doua dintre victime se numara printre…

- Aproximativ 925 de civili au fost ucisi si 1.496 au fost raniti in Ucraina de cand tara a fost invadata de Rusia, a anuntat Biroul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), citat de The Guardian, transmite news.ro. Printre cei decedati se numara 11 fete, 25 de baieti si inca 39 copii despre care nu se stie…

- 90 de copii au fost uciși și peste 100 au fost raniți in Ucraina de la debutul invaziei ruse, la 24 februarie, a anunțat, luni, Parchetul general ucrainean, potrivit The Guardian. “Cel mai mare numar de victime se afla in regiunile Kiev, Harkov, Donețk, Cernigau, Sumi, Herson, Nikolaiev și Jitomir”,…

- Intr-un mesaj video pe Telegram, presedintele Zelenski a mai transmis ca un transport cu ajutoare umanitare este asteptat sa soseasca la Mariupol duminica dupa-amiaza.Viceprim-ministrul ucrainean Irina Veresciuk a indicat ca 9 din cele 14 coridoare au functionat sambata.Seful Centrului de control al…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…

- Situația in marile orașe din Ucraina se agraveaza de la o zi la alta, populația ajungand sa nu mai aiba caldura, in timp ce resursele de apa și hrana sunt limitate. In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, operatorul Ucrainei de Sistem de Transport a Gazelor a fost nevoit sa inchida 16 stații de distribuție…

- Corpul principal al coloanei militare, care se apropie de capitala dinspre nord, „ramane la peste 30 km de centrul orașului, fiind intarziat de rezistența ferma a Ucrainei, defecțiuni mecanice și aglomerație”.Actualizarea Ministerului Apararii mai adauga ca orașele Harkov, Cernihiv și Mariopol raman…

- Ministerul Apararii de la Kiev susține ca peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși in primele patru zile de lupte din Ucraina, relateaza BBC . Intr-o declarație postata pe Facebook, oficialii ucraineni au declarat ca aproximativ 5.300 de soldați ruși au fost uciși și au susținut ca 191 de tancuri,…