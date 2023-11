Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de marți, 31 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 31 octombrie, ora 02.00: Rasturnare de situație dupa ce Hamas a anunțat ca vrea sa elibereze o parte din ostaticiGruparea…

- Gruparea palestiniana Hamas folosește o rețea globala pentru a primi finanțare din partea unor organizații caritabile și națiuni prietene, transportand sume mari in numerar prin tunelurile din Gaza sau folosind criptomonede pentru a ocoli sancțiunile internaționale, potrivit experților și oficialilor…

- Douazeci si noua de cetateni ai Statelor Unite au murit in atacuri ale Hamas in Israel, a confirmat sambata un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american, citat de Reuters. Anterior, 27 de morti fusesera confirmati in urma violentelor, scrie news.ro. Purtatorul de cuvant…

- Biroul umanitar al Națiunilor Unite a anunțat marți ca aproape 200.000 de persoane - aproape o zecime din populație - și-au parasit casele din Fașia Gaza, de la inceputul ostilitaților cu Israel, transmite Reuters.

- Casa Alba este ”in masura sa confirme la ora actuala moartea a noua cetateni americani” in atacul Hamas impotriva Israelului, a comunicat luni, 9 octombrie, o purtatoare de cuvant a Consiliului de Securitate Nationala al SUA (National Security Council – NSC), potrivit Agerpres . ”In acest moment, putem…

- Este razboi in Israel, asta dupa ce Fașia Gaza a lansat, in urma cu cateva zile, un numar mare de rachete catre țara vecina. Așadar, dupa ce zeci de persoane și-au pierdut viața și alte sute de persoane sunt grav ranite, Ministerul Afacerilor Externe al Romanie a decis sa anunțe o alerta de calatorie…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca atacul gruparii palestiniene islamiste Hamas asupra Israelului a fost un atac terorist nediscriminatoriu, relateaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.Antony Blinken a facut declaratiile in cadrul unui interviu acordat CNN. "Atacul…

- Cinci cetațeni americani arestați in Iran ar putea fi eliberați in cadrul unei ințelegeri prin care urmeaza sa fie eliberați cațiva iranieni aflați in detenție in SUA și deblocate fonduri in valoare de 6 miliarde de dolari, aflate in Coreea de Sud, au declarat pentru Reuters surse apropiate negocierilor.