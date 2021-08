Stiri pe aceeasi tema

- Au fost efectuate peste 30 de mii de teste. In ultimele 24 de ore, opt persoane au murit din cauza noului coronavirus, nefiind raportate decese anterioare. In spitale sunt internati 545 de pacienti cu COVID, dintre care 73 la Terapie Intensiva. Județul Brașov a raportat astazi 6 cazuri noi, Mureșul…

- Au fost efectuate aproape 28 de mii de teste. Este a treia zi consecutiv cu peste 200 de noi infectari. In ultimele 24 de ore, cinci persoane au murit din cauza noului coronavirus. In spitale sunt internati 528 de pacienti, dintre care 68 la terapie intensiva. Județele Mureș, Harghita și Covasna nu…

- Autoritațile au anunțat si patru decese. Alte 61 decese raportate astazi sunt anterioare ultimelor 24 de ore. La ATI sunt 158 de pacienti, in spitale fiind internate in total 759 de persoane infectate cu Sars- Cov-2. Județul Mureș are doua noi cazuri, in timp ce in Brașov, Harghita și Covasna nu a fost…

- Autoritațile au anunțat 53 de cazuri noi de COVID-19 si doua decese. Alte 16 decese raportate astazi sunt anterioare ultimelor 24 de ore. La ATI sunt 161 de pacienti, in spitale fiind internate in total 781 de persoane. Județul Brașov are doua noi cazuri, Mureșul și Harghita cate un caz, iar autoritațile…

- Raportarea transmisa de Grupul de Comunicare Strategica anunța și 277 de decese, insa 256 dintre acestea sunt din perioada iunie 2020- aprilie 2021, fiind introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații, in urma verificarilor efectuate. Județele Mureș și Harghita au raportat astazi cate…

- Autoritațile au anunțat azi 484 de noi infectari, dintr-un total de peste 34 de mii de teste PCR și rapide. 49 de persoane infectate și-au pierdut viața, iar 636 sunt internate in acest moment la ATI. Bilanțul infectarilor din centrul țarii ne indica o situație buna in Harghita și Covasna , unde sunt…

- Autoritatile sanitare au mai comandat inca 250 de doze pentru acoperirea solicitarilor, a declarat azi, conducerea Directiei de Sanatate Publica. Directorul institutiei, Agoston Laszlo, a precizat ca 30 de medici de familie, atat din mediul urban, cat si rural, s-au inscris in campania de vaccinare,…

- Autoritațile au raportat azi 392 de imbolnaviri noi, dintr-un numar total de 11 mii de teste PCR și antigen. Numarul deceselor anunțate este de 48, iar la ATI se afla in acest moment 753 de pacienți In județele din centrul țarii situația este destul de buna. Covasna nu a raportat nici un caz, Harghita…