Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista completa a magazinelor care accepta plata cu vouchere sociale, in funcție de emitentul cardului. Lista este foarte lunga și include mai multe hypermarket-uri, restaurante, dar și farmacii. Cele trei firme care emit cardurile au fost imparțițe…

- In judet, productia medie a fost de 4.636 kg/ha N. Dumitrescu Conform datelor centralizate, valabile la nivelul anului trecut, de catre Institutul Național de Statistica (INS), in regiunea Sud-Muntenia – unde sunt incluse judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita si Prahova – s-a obtinut…

- Noua judete au obtinut anul trecut randamente de peste cinci tone de grau la hectar, judetul Timis situandu-se pe primul loc cu 5.530 kg/ha, in timp ce in regiunea Sud-Muntenia, unde sunt incluse judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita si Prahova, s-a obtinut cea mai mare cantitate de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți o avertizare cod galben de averse și vijelii valabila in 28 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Harghita, Bacau, Vrancea, Galați, Covasna, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Brașov, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Dambovița,…

- In ziua de 14 Mai 2022, la ora 17:24:05 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 140km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 68km E de Brasov, 71km NE de Ploiesti, 122km V de Braila, 122km S de Bacau,…

- Violeta Stoica Doar 11 locuri de soldat și gradat profesionist sunt scoase la concurs in Prahova, insa prahovenii care doresc sa intre in Armata Romana au posibilitatea sa se inscrie și pe posturile din alte județe ale țarii: Alba – 20, Argeș – 15, Bacau – 50, Brașov – 24, Buzau – 16, Braila – 6, București…

- Sezonul de combatere a caderilor de grindina din acest an a inceput in 15 aprilie, cele sase Unitati operationale din cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) fiind pregatite pentru realizarea interventiilor active in atmosfera in scopul reducerii riscurilor de…

- Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Impreuna pentru A8, Reset si Asociatia PIN pentru Promovarea Tehnologiei si a Industriilor Creative fac un apel catre premierul Nicolae Ciuca sa ia in considerare “o initiativa administrativa care ar crea avantaje reciproce cu efect imediat asupra economiilor, industriilor…