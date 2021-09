Stiri pe aceeasi tema

- Compania chineza Xiaomi sustine ca nu „restrictioneaza sau filtreaza comunicarea catre sau din partea utilizatorilor” telefoanelor sale. Reactia vine ca urmare a publicarii unui raport al Guvernului lituanian care nu recomanda folosirea telefoanelor mobile inteligente concepute de companii din China.

- Presedintele Xi Jinping a reiterat marti, in discursul pronuntat in cadrul sesiunii Adunarii Generale a ONU de la New York, intentia Chinei de a furniza lumii pana la sfarsitul anului doua miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, transmite Reuters. Presedintele Xi Jinping a prezentat acest angajament…

- Insurgentii au preluat controlul asupra tarii la sfarsitul saptamanii, ceea ce a determinat mii de civili si aliati militari afgani sa isi doreasca sa paraseasca Afganistanul, de teama unor actiuni represive din partea talibanilor. Multi afgani se tem de revenirea la o interpretare extrem de stricta…

- Premierul Florin Cițu va face la ora 14.00 declarații de presa la Palatul Victoria, a anunțat sambata, 14 august, biroul de presa al Guvernului, care nu a precizat insa despre ce va vorbi șeful Executivului.Declarațiile vin in contextul scandalului generat de apariția informațiilor ca Florin Cițu a…

- Mentionarea in mai multe mass-media oficiale chineze a unui presupus biolog elvetian cu numele Wilson Edwards, care critica politizarea pandemiei si folosirea acesteia impotriva Chinei, a provocat o mica disputa diplomatica intre Berna si Beijing, dupa ce s-a descoperit ca respectivul biolog de fapt…

- Multe state au proiecte, în diferite stadii, privind eventualele monede digitale emise de bancile centrale, denumite CDBC (central bank digital currency). 86% dintre bancile centrale deruleaza activitați legate de emiterea unor astfel de monede. Într-un raport al BNR (România –…

- Romania este una dintre țarile cu cea mai mare rata a cancerelor legate de consumul de alcool, atat in cazul barbaților, cat și in cazul femeilor, conform unui studiu publicat de revista The Lancet Oncology. Circa 4% dintre cazurile de cancer depistate anul trecut in lume (aproximativ 740.000) sunt…

- Administrația Biden va anunța vineri noi sancțiuni impotriva Chinei pentru incalcarile drepturilor omului și supravegherea in masa a minoritații uigure din provincia Xianjing. Potrivit a doua surse citate de Reuters , zece companii chineze vor fi adaugate pe lista de sancțiuni economice. Luna trecuta,…