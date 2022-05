„Pana in momentul de fata, in unitatea administrativ teritoriala Borodianka, am ingropat peste 110 persoane. 41 de oameni am scos de sub daramaturi. Sase persoane au fost inmormantate in parc, iar alte sase in curtea de la morga", a precizat primarul.In perioada in care orasul s-a aflat sub ocupatia trupelor rusesti, au fost distruse complet noua blocuri si au fost afectate alte 21. De asemenea, 110 case au fost total distruse, in timp ce alte 120 au fost distruse partial, susține Gheorghi Ierko.Primarul a mentionat ca au fost deminate terenurile din localitate, in special cele agricole, pentru…