- Un incident extrem de grav a avut loc sambata dimineata, la intrarea in localitatea Aldeni (comuna Cernatesti, judetul Buzau). Albinele dintr-o stupina au devenit extrem de agresive si au intepat trei persoane, dintre care doua au decedat si a treia a intrat in soc anafilactic.

- Roman mort intr-o serie de jafuri la Milano. De asemenea, alte doua persoane și-au pierdut viața intr-o serie de jafuri comise in cursul noptii de joi spre vineri pe strazile orasului italian Milano, relateaza dpa. Trei oameni au fost raniți. Un roman in varsta de 43 de ani, atacat in fata unui bar…

- Berbec Chiar daca esti o persoana indrazneata si puternica, uneori alergi orbeste dupa oameni care nu te vor in viata lor. Tu crezi cu tarie ca, chiar daca acele persoane nu te plac acum, o vor face candva pentru ca le vei demonstra ca esti o femeie deosebita. Si crezi asta din toata inima si nimic…

- La 26 aprilie 1986, doua explozii au zguduit reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobil. Nu exista date oficiale privind numarul total al victimelor, se stie, insa, ca 25.000 au murit numai dupa ce au participat la decontaminarea zonei. Accidentul s-a produs in timpul unui test de siguranta –…

- Trei persoane au murit si sapte au fost ranite, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit, luni, pe Drumul National 25, in judetul Galati. Politistii din Galati au anuntat ca doua persoane au murit la fata locului si una la spital.

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care erau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Dupa primele cercetari, politistii nemteni afirma ca o posibila cauza a producerii accidentului ar fi explozia unui pneu.

- Un accident groaznic a avut loc de Florii la Baia Mare unde doi oameni si-au pierdut viata, iar alte 4 persoane au fost grav ranite. Doua persoane au murit si patru au fost ranite, duminica, in municipiul Baia Mare intr-un accident rutier dupa o coliziune intre doua autoturisme, informeaza MEDIAFAX.…