Peste 40 de mureșeni, internați cu suspiciune de COVID-19! Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a anunțat duminica, 10 mai, prin intermediul unui comunicat, ca pana la data curenta in județul Mureș au fost confirmate 598 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). ”De asemenea, pana la aceasta data, 305 persoane au fost declarate vindecate și externate. Potrivit datelor … Sursa articolului: Peste 40 de mureșeni... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

