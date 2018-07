Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, intr-un accident de autocar, care s-a rasturnat intr-un defileu, a anuntat politia, relateaza AFP.

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat intr-o prapastie, relateaza AFP. Mai multe echipe de...

- Cel putin 77 de persoane au murit si alte 143 au fost ranite in urma unor furtuni de praf, insotite de vanturi puternice si precipitatii, care s-au produs in nordul Indiei in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat autoritatile indiene, citate de AFP. Statele Uttar Pradesh si Rajasthan…

- Un autobuz scolar s-a prabusit, luni dupa-amiaza, intr-o prapastie in nordul Indiei, in urma incidentului rutier decedand cel putin 30 de persoane, majoritatea copii, informeaza site-ul postului BBC News online, citeaza mediafax.ro.

- Carnagiu pe sosea. 30 de morti, dintre care 27 de copii, dupa ce un autobuz scolar a cazut intr-o prapastie Un tragic accident rutier s-a petrecut in nordul Indiei, un autobuz scolar plonjand in gol intr-o prapastie adanca de apropae 100 de metri. Accidentul a avut loc in jurul orei locale 16 (ora 13.30,…

- Un autobuz scolar s-a prabusit, luni dupa-amiaza, intr-o prapastie in nordul Indiei, in urma incidentului rutier decedand cel putin 30 de persoane, majoritatea copii, informeaza site-ul postului BBC News online.

- Cel putin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, si-au pierdut viata luni cand autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP, conform agerpres.ro. "Autobuzul a alunecat…

- Accidentul a avut loc in jurul orei locale 16 (ora 13.30, ora Romaniei), in districtul kangra, din statul Himachal Pradesh. cadavrele a 27 de persoane a fost recuperate, dintre care doi erau membri ai personalului, soferul autobuzului si inca o femeie. Operatiunile de salvare s-au incheiat,…