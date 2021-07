Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 43 de migranti s-au inecat in naufragiul unui vas in largul Tunisiei, pe cand incercau sa traverseze Marea Mediterana, dinspre Libia catre Italia, iar 84 au fost salvati, a declarat sambata pentru Reuters filiala tunisiana a Semilunii Rosii.

- Nu este deloc clar ce fac italienii cu oasele respective, insa este evident ca afacerea a dezvoltat o alta, mult mai banoasa: traficul de migranti ilegal catre Europa de Vest. Un transport de acest fel a fost descoperit la Arad.

- Naufragiul s-a produs la circa 9 km de insula.Salvatorii au reusit sa scoata din apa 48 de supravietuitori.Potivit presei, in Lampedusa au mai ajuns, incepand cu ora locala 03:30 (01:30 GMT), inca 256 de migranti. Aceștia au traversat Mediterana la bordul a patru ambarcatiuni, dintre care numai una,…

- Zeci de oameni sunt dați disparuți și se crede ca au murit, in Nigeria, dupa ce un vas care transporta aproximativ 200 de pasageri s-a rupt in doua și s-a scufundat intr-un rau din nord-vestul țarii, informeaza BBC citand oficiali locali.

- Imaginile cu trupurile copiilor morți si femeilor pe o plaja au fost distribuite de o organizație caritabila spaniola. ONG-ul Proactiva Open Arms a primit cateva dintre imagini din interiorul Libiei și a spus ca sunt ale unor oameni care au incercat sa traverseze Marea Mediterana spre Europa, o cale…

- O ambarcatiune care a plecat din Libia catre Europa a naufragiat cu aproximativ 90 de persoane la bord, iar aproximativ 30 de au fost salvate marti, in largul Tunisiei, a anuntat Ministerul tunisian al Apararii, relateaza AFP.

- Cel putin 17 migranti africani care incercau sa traverseze Mediterana din Libia catre Italia s-au inecat in largul Tunisului, a anuntat joi crucea rosie internationala, transmite Reuters, potrivit news.ro. Garda de coasta tunisiana a salvat doua femei nigeriene in apele in largul prasului…

- Tragedie in Marea Mediterana. 130 de imigranti au murit dupa ce ambarcatiunea pe care se aflau s-a scufundat in apropiere de coastele Libiei. Tragedia s-a produs in timpul unei furtuni cu valuri de peste sase metri inaltime.