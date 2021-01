Stiri pe aceeasi tema

- 42 cetateni straini care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, depistati de politistii de frontiera din judetele Bihor si Arad Politistii de frontiera bihoreni si aradeni au depistat, in urma unor actiuni desfasurate de pe linia migratiei ilegale in ultimele 24 de ore, 42 de cetateni din…

- Un camion „burdusit” cu 68 de migranti din Irak, Turcia, Siria, Palestina si Egipt a fost descoperit, intre care 11 copii, in noaptea de miercuri spre joi, cand incerca sa treaca frontiera cu Ungaria. Autoritatile de frontiera din Nadlac II – Csanadpalota au depistat, ascunsi intr-un camion, 68 de cetateni…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Nadlac, judetul Arad, au depistat in urma actiunilor derulate in zona de competenta, noua cetateni din Afganistan si Maroc, care, folosind diferite metode, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In…

- Primii opt migranți au fost gasiți joi, ascunși intr-un TIR care transporta deșeuri de aluminiu in Ungaria. Șoferul este un roman de 35 de ani. In cadrul verificarilor, polițiștii de frontiera au stabilit ca cei opt sunt cetațeni din Afganistan, tineri cu varste cuprinse intre 18 si 23 de ani.Vineri…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Nadlac au depistat, douazeci de cetateni irakieni si sirieni, care folosind diferite metode au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 14.12.2020, in jurul orei 22.30, politistii din cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni pe linia migratiei ilegale, au fost depistati douazeci de cetateni din Afganistan, Albania, Siria si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 08.12.2020, in jurul orei 11.30, la…

- Doi cetateni din Afganistan au fost depistati, duminica seara, la aproximativ 200 de metri de granita de vest a tarii de catre politistii de frontiera din sectorul Bors, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. Potrivit unui comunicat…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit, in ultimele 24 de ore, 33 de migranti din Siria, Irak si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal granita, 28 fiind gasiti inghesuiti intr-un microbuz, iar alti cinci pe camp.