- Cel putin noua imigranti au murit in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alti 35 au decedat dupa ce ambarcatiunea in care calatoreau s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, informeaza presa internationala.

- Un avion rus de lupta s-a prabusit joi in Marea Mediterana dupa ce a decolat de la o baza din Siria, iar doi cei piloti au murit, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile ruse, relateaza AFP conform News.ro. ”Un Su-30SM rus s-a prabusit in Marea Mediterana catre ora (Moscovei) 9.45 (si…

- Bilanțul victimelor exploziei puternice ce a avut loc la uzina chimica din Cehia a crescut. Inca doi romani au fost identificați ca fiind printre decedați, anunța Ministerul Afacerilor Externe.