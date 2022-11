Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitați din județul Cluj se afla sub cod galben de ceața și vizibilitate redusa. Codul Galben este valabil pana in jurul orei 10 pentru: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Gherla, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilau, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Savadisla, Cașeiu, Bonțida, Iclod, Luna,…

- Un accident de tren s-a produs miercuri dimineața la Fundatura, in comuna Iclod. Din primele informații, in condiții de ceața deasa, șoferul unui camion nu s-ar fi asigurat la trecerea de cale ferata. Vehiculul a fost surprins de un tren de calatori. Din fericire, nu a fost nimeni ranit. Pana la ora…

- A rasunat muzica populara la Iclod, la Sarbatoarea Toamnei, un eveniment tradițional, pregatit cu grija de primaria și consiliul local din comuna. Duminica a fost o zi placuta, cu soare calduț, un semn bun pentru comunitatea locala din cele patru sate – Iclod, Livada, Fundatura, Orman și Iclozel, sarbatorita…

- La gradinița cu program normal din Livada, comuna Iclod, copiii au sarbatorit Ziua Internaționala a Educației prin activitați plastice și practice, in cadul activitații „Gradinița este prietena mea”, care a avut loc pe 4 octombrie. Cei 21 de preșcolari din grupa combinata „Albinuțele”, indrumați de…

- Au trecut opt luni de cand mai mulți tineri, din Gherla, Livada, Iclod, Mintiu Gherlii și Dej, au fost arestați. La Gherla și Dej au avut loc la sfarșitul iernii trecute percheziții la persoane banuite ca se ocupa cu distribuirea substanțelor interzise pe raza județului Cluj. Pe 16 februarie 2022, procurorii…

- Un accident rutier s-a produs aseara, in jurul orei 21.55, pe DN1C, in afara localitații Bonțida. Din primele informații, un autoturism condus dinspre Cluj-Napoca inspre municipiul Gherla, de catre un barbat de 41 de ani, din comuna Iclod, a accidentat un cerb care a traversat drumul național, dinspre…

- O noua apariție de urs in zone circulate a fost semnalata, duminica seara, in comuna Aluniș. In jurul orei 22, un conducator auto care circula dinspre Iclod spre Aluniș a fost luat prin surprindere de apariția pe drum a unui urs. La vederea mașinii, animalul s-a speriat și a luat-o la fuga pe șosea.…

- Polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au depistat miercuri in jurul orei 21.30, in flagrant, un barbat de 54 de ani din municipiul Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe D.J. 109, prin localitatea Lujerdiu, comuna Cornești, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Testarea…