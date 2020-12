Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 15 km din Lotul 1 Sebes-Turda, deschiși traficului dupa sase ani de la demararea lucrarilor. Cand va fi gata intreaga autostrada Cea mai mare parte din Lotul 1 al Autostrazii Sebes-Turda, respectiv 14,8 din cei 17 kilometri, a fost deschisa traficului in dupa-amiaza zilei de joi, dupa sase ani…

- Așa numitul minister de interne de la Tiraspol a anunțat azi ca anuleaza timp de o zi interdicția de circulație pentru cetațenii din stinga Nistrului care vor dori sa participe la scrutinul prezidențial de pe 15 noiembrie. Potrivit unui comunicat afișat pe site-ul acestei instituții, condițiile sint…

- Paisprezece jihadisti - inclusiv sase comandanti - au fost ucisi in nord-vestul Siriei, intr-un atac cu o drona neidentificata, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP, potrivit news.ro.Atacul a vizat o adunare jihadista in satul Jakara, in regiunea Salqin,…

- Ludovic Orban a anuntat ca pe parcursul zilelelor de 20 si 21 octombrie vor fi depuse listele de candidati ai PNL la alegerile parlamentare in fiecare circumscriptie electorala. El a adaugat ca va deschide lista la Bucuresti pentru un mandat de deputat, iar Nelu Tataru va fi si el printre candidati.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, vineri, ca purtarea mastii de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise pe tot parcursul zilei. "Incepand din data de 10 octombrie, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat…

- Pretul energiei pe piata din Romania este, joi, cel mai mare din regiune, iar tara noastra va importa electricitate pe tot parcursul zilei, potrivit datelor bursei de energie OPCOM si Transelectrica, analizate de Agerpres.Astfel, pretul spot al energiei cu livrare joi este de 47,41 euro pe…

- Romania are cel mai mare preț la energie din regiune. Dar asta nu e tot, adevaratul șoc se refera la faptul ca țara noastra va importa electricitate pe tot parcursul zilei de 1 octombrie! Așadar, potrivit datelor bursei de energie OPCOM și Transelectrica, nu doar ca avem cel mai ridicat preț la energie…

- Pretul energiei pe piata din Romania este, joi, cel mai mare din regiune, iar tara noastra va importa electricitate pe tot parcursul zilei, potrivit datelor bursei de energie OPCOM si Transelectrica, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul spot al energiei cu livrare joi este de 47,41 euro…