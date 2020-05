Peste 4 milioane de persoane sunt infectate cu noul coronavirus, la nivel mondial. Mai mult de 276.000 au murit Peste patru milioane de oameni sunt infectati cu noul coronavirus, la nivel mondial.



De asemenea, COVID-19 a dus la decesul a peste 276.000 de persoane, arata datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers.



In acelasi timp, aproape 1,4 milioane de oameni s-au vindecat de aceasta maladie.



China, tara in care a izbuncit pandemia, a anuntat ca in ultimele 24 de ore s-a confirmat un singur caz de contaminare cu noul coronavirus. Comisia nationala de sanatate a precizat ca este vorba despre un caz importat.



