Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a provocat peste 4 milioane de decese care au fost inregistrate oficial la nivel mondial, a anuntat miercuri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit caruia bilantul real al pandemiei este ‘cu siguranta’ mai mare, informeaza AFP. ‘Tocmai am depasit…

- Peste 3,54 de milioane de oameni au murit in pandemia de Covid-19, de cand Biroul OMS in China a anuntat aparitia bolii, in decembrie 2019, potrivit unui bilant intocmit luni, la ora 10.00 GMT (13.00, ora Romaniei) de in baza unor surse oficiale. Dupa Statele Unite (594.431 de morti), tarile cu cel…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu peste 3,54 de milioane de morti in lume, relateaza AFP, care prezinta noi masuri, noi bilanturi si evolutii marcante ale epidemiei la nivel mondial, relateaza News.ro. VACCINARE LARGITA IN FRANTA Intreaga populatie majora a Frantei se poate vaccina incepand…

- Cel putin 115.000 de angajati din domeniul sanatatii au murit din cauza maladiei COVID-19, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a deplans totodata faptul ca majoritatea dozelor de vaccin disponibile pe piata au fost acaparate de un grup mic de tari, informeaza…

- Cel putin 115.000 de angajati din domeniul sanatatii au murit din cauza maladiei COVID-19, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a deplans totodata faptul ca majoritatea dozelor de vaccin disponibile pe piata au fost acaparate de un

- Zeci de milioane de solicitanți de azil, migranți, refugiați și persoane stramutate din intreaga lume au fost excluși din programele naționale de vaccinare Covid-19, arata o analiza a Organizației Mondiale a Sanatații.

- 3.168.333 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (575.899 ), potrivit news.ro. Brazilia este pe locul doi, cu 403.781 de decese,…

- Peste 3 milioane de oameni din intreaga lume au murit din cauza Covid-19, potrivit noilor date inregistrate de Universitatea Johns Hopkins (JHU). Totodata, numarul contagierilor inregistrate la nivel global a ajuns la peste 140 de milioane, scrie digi24.ro.