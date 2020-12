Peste 39.000 de români din diaspora votează prin corespondenţă la alegerile parlamentare. Din ce țări sunt cele mai multe cereri Un numar de 39.244 de romani din cei 737.828 de cetateni romani cu drept de vot cu domiciliul in strainatate stabiliti in peste 100 de tari au optat pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, informeaza Agerpres. Joi, 3 decembrie, este ultimul termen pana la care plicurile cu votul romanilor din strainatate trebuie sa ajunga la Biroul electoral pentru votul prin corespondenta, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular, cele care vor veni dupa aceasta data fiind considerate nule.Cele mai multe cereri pentru votul prin corespondenta au venit de la romanii din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

