Peste 39.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19, în ultimele 24 de ore Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 39.000 de persoane, fiind inregistrate 22 de reactii adverse. Alte 143 de reactii sunt in curs de investigare. Potrivit CNCAV, 39.248 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 29.707 au primit vaccinul Pfizer, 2.770 pe cel de la Moderna, 1.718 pe cel de la AstraZeneca si 5.053 pe cel produs de Johnson & Johnson. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns astfel la 4.545.635, din care 3.544.542 cu serul Pfizer, 360.699… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

