Peste 380.000 de refugiaţi ucraineni au intrat în România Peste 380.000 de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la declansarea crizei. Peste 304.000 au plecat. Politia de Frontiera a transmis, sambata dimineata, ca 16.348 de cetateni ucraineni au intrat in tara vineri, in scadere cu 22,1 % fata de ziua precedenta. „In data de 11.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel […] The post Peste 380.000 de refugiati ucraineni au intrat in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 21.003 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 10.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.974 de persoane, dintre care…

- Politia de Frontiera a anuntat, miercuri dimineata, ca 28.888 de cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in scadere cu 2,5 % fata de ziua precedenta. „In data de 08.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.709 de persoane, dintre care…

- In ultimele 13 zile, in Romania au intrat in total 291.081 de refugiați ucraineni si au iesit 208.863, potrivit anunțului facut marți, 8 martie, de Poliția de Frontiera. Practic, aproximativ 82.000 de refugiați se afla acum pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate…

- Politia de Frontiera a anuntat, marti dimineata, ca 29.636 de cetateni ucraineni au intrat in tara luni, in scadere cu 12,7 % fata de ziua precedenta. „In data de 07.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. Din 89.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 28.02.2022,…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Peste 6.600 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, sambata, pana la ora 12.00, potrivit datelor Poliției de Frontiera. In total, de la declanșarea conflictului asupra Ucrainei de catre Rusia, in Romania au ajuns și au ramas aproximativ 14.000 de cetațeni ucraineni, dintre care 54 au cerut protecția…