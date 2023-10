Peste 3.800 de volume, in valoare de peste 140.000 de lei, achiziționate la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, de la inceputul anului Peste 3.800 de volume, in valoare de peste 140.000 de lei, au fost achiziționate la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, de la inceputul anului. In ultimii ani, fondul de carte al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba a crescut considerabil, fiind actualizat periodic cu cele mai noi apariții editoriale, in pas cu interesul tot mai diversificat […]