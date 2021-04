Peste 3.800 cazuri noi de Covid-19 în ultimele 24 de ore. Situație gravă la ATI In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.883 cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19. Numarul total al imbolnavirilor pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.012.373 de cazuri, dintre care 915.464 de oameni au fost vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba19527803,732.Arad22042763,563.Argeș25343872,594.Bacau24615691,995.Bihor267711023,316.Bistrița-Nasaud11000712,477.Botoșani13389441,778.Brașov412911514,249.Braila12333652,5810.Buzau11602461,8611.Caraș-Severin10144382,2212.Calarași9423252,0613.Cluj534153185,9314.Constanța405911053,6515.Covasna7609312,8716.Dambovița21520522,2117.Dolj25031362,3718.Galați25673953,1119.Giurgiu10394362,8720.Gorj8911181,1021.Harghita7438301,4022.Hunedoara214421434,0423.Ialomița10162392,6624.Iași40347942,2125.Ilfov425621997,1526.Maramureș19788301,1527.Mehedinți7694281,9928.Mureș219001002,7029.Neamț17448671,9330.Olt13630271,8431.Prahova321671142,6832.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Un numar ridicat de noi cazuri, peste 200 in ultimele 24 de ore, au fost raportate și in Ilfov - 356, Cluj - 301, Timiș - 292, Brașov - 263, Constanța - 263, Iași și Dolj - cate 240. La polul opus, cele mai puține noi cazuri de Covid-19 au fost raportate in județele Tulcea - 27, Vrancea - 30, Ialomița

Conform GCS, zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt București (1.092), Cluj - 388, Ilfov - 348 și Timiș - 304.La polul opus, cele mai putine cazuri noi s-au inregistrat in judetele Olt - 23, Braila - 34 și Harghita - 38.

