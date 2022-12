Peste 3.700 de tone de deseuri, oprite in 2022 la intrarea in Romania. Situatia pe frontiere, in anul 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC si Centrul de Studii ale Civilizatiilor Marii Negre organizeaza in perioada 16 18 noiembrie 2022 Sesiunea Stiintifica Internationala Pontica, Editia 55: "Istorie si Arheologie in spatiul vest pontic".Potrivit reprezentantilor MINAC, timp de trei…

- In data de 26 octombrie a.c., reprezentanții Asociației Inter-Bio dar și ai USH Pro Business au participat la cel mai mare targ agricol din Romania, Indagra, ediția 2022. Acesta inregistreaza un grad de internationalizare de 29%, cu firme din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Coreea de Sud, Danemarca,…

- „Ma gandesc ca l-a luat un pic valul”, a comentat joi președintele Klaus Iohannis, dupa ce europarlamentarul liberal Rareș Bogdan s-a intrebat in urma cu o zi daca Romania trebuie sa blocheze la granița trenurile și sutele de camioane cu cereale care tranziteaza zilnic țara spre piețele occidentale…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat blocarea aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen de catre doua state UE, pe care nu le-a numit, și le-a avertizat sa nu oblige Romania „sa joace dur”, in discursul in care susținut in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii rezoluției privind aderarea…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești va participa la Turneul Internațional ,,IAȘI TROPHY”2022, in perioada 7-9 octombrie 2022. Lotul piteștean va fi compus din 10 gimnaste. La aceasta competiție internaționala participa cele mai bune gimnaste, la individual și ansamblu,…

