- Polițiștii din Calarași au reținut 18 persoane și au ridicat peste 360.000 de țigarete, in urma celor 53 de percheziții facute joi in județele Calarași, Ilfov, Giurgiu și in municipiul București, informeaza Mediafax.Joi, polițiștii din Calarași, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni…

- La aceasta ora, peste 250 de politistii din Calarasi, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza 53 de perchezitii domiciliare in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu si in Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de contrabanda cu…

- Politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza joi dimineata opt perchezitii in judetele Ialomita, Constanta, Ilfov, Giurgiu si Iasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, conform IGPR. Cinci…

- Politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza in aceasta dimineata opt perchezitii in judetele Ialomita, Constanta, Ilfov, Giurgiu si Iasi, intr un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, conform Politiei…

- Politistii au confiscat miercuri 400.000 de tigari de contrabanda, in urma a noua perchezitii efectuate in judetele Sibiu si Maramures, fiind retinut un sibian si alte trei persoane sunt audiate, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "La data de 13 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Marti, 15 mai, ofiterii specializati in prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun, din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare trei mandate de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Sighetu Marmatiei, la imobile unde existau indicii ca se depoziteaza…

- Politistii fac perchezitii, duminica, in Bucuresti si in judetul Prahova, intr-un dosar de contrabanda cu tigari. Pana la acest moment au fost depistate aproximativ 310.000 tigarete si 1.300 kg. tutun prelucrat in vederea producerii de tigarete.”Astazi, 13.05.2018, politisti din cadrul DGPMB…

- In cursul acestei dimineti, peste 70 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, pun in aplicare 13 mandate de perchezitie in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Dambovita…