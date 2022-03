Ministerul de Interne a anuntat, vineri, ca 3.623 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul conflictului armat, iar gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 71,2%. ”De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.623 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza […] The post Peste 3.600 de ucraineni au solicitat azil in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .