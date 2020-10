Stiri pe aceeasi tema

- In prima luna a anului scolar, au fost raportate 3.631 de cazuri de Covid-19 la copii si elevi cu varsta intre 0 si 19 ani, conform datelor publicate de Ministerul Sanatatii. Acest lucru inseamna 36- din numarul total de cazuri. Inainte de inceperea scolii, erau raportate cate 78 de cazuri pe zi, in…

- De la inceputul noului an scolar au fost confirmate 3.631 de cazuri de COVID-19 la copii și elevi cu varsta intre 0 și 19 ani, potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatații, citate de Edupedu.ro. Practic, mai mult de o treime din cazurile de COVID din grupa 0-19 ani au fost inregistrate in prima…

- Din 14 septembrie pana acum au fost 2.787 de cazuri in grupa de varsta 0-19 ani și a avut loc o dublare a numarului de focare in școli, anunța Edupedu.ro. In a treia saptamana de școala, perioada 28 septembrie – 4 octombrie, numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a avut o creștere cu 22% fața…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu maladia COVID-19 a atins un nou record in Iran, cu 3.825 de cazuri inregistrate in ultimele 24 ore, o noua infectare se produce la fiecare 23 de secunde, potrivit statisticilor oficiale publicate joi de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, informeaza AFP si DPA.…

- Pana astazi, 18 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 110.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 88.235 de pacienți au fost declarați vindecați. Nota: Cifra reprezinta numarul total de persoane vindecate de la inceputul pandemiei și a rezultat ca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, explicat, luni, care sunt pasii de urmat in cazul in care ar aparea un elev infectat dupa inceperea anului scolar. La trei elevi infectati din clase iferite, scoala se inchide.

- Alte 230 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 22 au fost inregistrate in Stanga Nistrului. Din numarul total de cazuri, patru sunt de import - trei din Ucraina și unul din Uzbekistan.