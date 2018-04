Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, activitatea științifica a Muzeului Municipal Huși a continuat, fiind chiar inregistrate noi piese de patrimoniu. Datele reies din Raportul primarului municipiului Huși. Cu toate ca in Muzeul Municipal din Huși, aflat in centrul orașului, nu a mai calcat nimeni de ani buni, cladirea fiind…

- Anul trecut, numarul salariaților hușeni a crescut de la 5.197, cați erau la finele lui 2016, la 5.377, in condițiile unei populații de 30.937 de persoane. Cei mai mulți activeaza in industrie, sanatate și invațamant. Pe raza Hușului funcționeaza aproximativ 3.500 de agenți economici. Datele reies din…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5228 mii persoane, in scadere cu 29 mii persoane fata de anul precedent; raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  …

