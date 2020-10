Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat, in ședința de astazi, bugetul instituției pentru anul 2021, in suma de circa 12,5 milioane de lei. Totodata, CSP va solicita Ministerului Finanțelor alocarea suplimentara a 600 de mii de lei, pentru a putea acoperi cheltuielile de personal.

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, spune ca veniturile totale ale Primariei Municipiului București in acest an au fost de 3,4- 3,5 miliarde de lei, iar in septembrie incasarile au fost de 99%. Cițu susține ca a constat, in urma controlului desfașurat la PMB, ca bani au existat, insa nu au ajuns acolo…

- Invitat in studioul Bistrițeanul Live, primarul Aurel Horea din Ilva Mica a trecut in revista realizarile și proiectele implementate in comuna sa. „Primul proiect a fost de 13.000 de euro. In 2005 ni se parea o suma extraordinara. Proiectul se intuta La nevoi, participam și noi…” „Am inceput cu proiecte…

- CHIȘINAU, 10 sept – Sputnik. Procuratura Generala nu va mai avea in structura sa componenta „Aparatul”. Un demers ce vizeaza modificarea in acest sens a structurii sistemului Procuraturii, prezentat de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a fost aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP)…

- Grantul in valoare de 10 milioane de euro, parte componenta a transei a doua din Programul de asistenta macrofinanciara a Uniunii Europene pentru Republica Moldova, a intrat pe contul Ministerului Finantelor, transmite IPN.

- Buziasul va primi patru milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii scolare, respectiv pentru repararea mai multor strazi din oras. Banii provin din fondurile europene disponibile in cadrul Programului Operational Regional. Miercuri a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Imbunatațirea…

- Cabinetul de miniștri a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, proiectul cu privire la semnarea acordului cadru de imprumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin care solicita un imprumut de 70 de milioane de euro, cheltuieli pentru acoperirea pierderilor legate…

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat Acordul-cadru de imprumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei in valoare de 70 de milioane de euro. Creditul va fi utilizat pentru acoperirea necesitaților combaterii COVID-19. Proiectul va fi structurat in doua componente. Prima se refera la suportul pentru…