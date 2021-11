Peste 355.000 de elevi din Romania cu varste peste 12 ani s-au vaccinat anti COVID 19 cu cel putin o doza

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se declara „impresionat” de numarul elevilor care s-au vaccinat anti-COVID in ultima perioada, el aratand ca in ultimele zile Romania a ajuns la peste 8.000 de elevi vaccinati in fiecare zi. Astfel, aproape o treime dintre elevii cu varste de peste 12 ani s-au…

- Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV) a anunțat, duminica, 26 septembrie, ca 11.013 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore. Numarul este in scadere fața de ziua precedenta cand au fost raportate 16.734 de imunizari sau vineri cand s-a…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a prezentat luni, cu doua saptamani inaintea inceperii anului școlar, situația de vaccinare in randul elevilor. Potrivit acestuia, s-au imunizat impotriva Covid-19 34.709 elevi cu varste intre 12 si 15 ani si 153.000 cu varste intre 16 si 19 ani.

- Pana in prezent s-au vaccinat anti-Covid 5% dintre elevii cu varsta intre 12 și 15 ani și peste 20% dintre cei din categoria de varsta 16-19 ani, a anunțat, luni, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, potrivit News.ro . Conform ministrului, este vorba despre peste 34.700 de elevi din categoria de varsta…

- Statele din Occident au depasit Romania in ceea ce priveste procentul de profesorilor vaccinati anti-COVID. Ne putem compara cu vecinii din Balcani. „Copiii raman, asa cum s-a intamplat de-a lungul pandemiei, cu un risc mult mai mic de a se imbolnavi grav de pe urma infectarii cu coronavirus, mai ales…