- CERCETATE… Polițiștii vasluieni au descins la Spitalul Județean de Urgența Vaslui in cautarea “polițistelor” petrecarețe. Nu au avut insa succes! Una dintre nuntașele care au “jucat” gaina lucreaza ca asistenta la Secția Cardiologie. Cealalta este din Iași. Cele doua au ajuns la audieri intr-un final,…

- Numarul de refugiați din Ucraina care cauta adapost in județul Suceava și sunt direcționați catre tabara de casuțe modulare de la Radauți a depașit capacitatea de cazare de acolo. Conform datelor oficiale transmise sambata de Prefectura Suceava, pe cele 136 de locuri din casuțele modulare sunt ...

- In urma cu puțin timp a fost raportat un accident rutier pe raza județului Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii BZI, se pare ca trei autoturisme au intrat in coliziune in municipiul Pașcani. Sursele spun ca a fost vorba despre o tamponare ușoara, fara victime raportate. La locul…

- In urma cu putin timp, s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe raza comunei Ciorhorani, in localitatea cu același nume. UPDATE: In urma evenimentului rutier au rezultat 5 victime, 4 victime, cetațeni ucraineni intr-un autoturism…

- UPDATE 2: GRAV… Conform unor surse, preotul Adrian Buimac se simțea rau inca de acum doua saptamani dar a refuzat sa faca un control cardiologic, la un medic speciaist. Astazi, in timpul slujbei, i s-a facut rau șiu s-a retras, in speranța ca un moment de liniște il va face sa se simta mai bine. […]…

- Președintele Joe Biden l-a avertizat pe Vladmir Putin sa evite folosirea armelor nucleare pe masura ce forțele sale sunt infrante in Ucraina, altfel se va confrunta cu „consecințe”, relateaza Daily Mail. Declarațiile au fost facute intr-un interviu acordat de președintele american emisiunii „60 minutes”…

- Pana acum, aproape trei sferturi (73%) dintre copiii ucraineni care se afla in Romania și-au continuat educația la distanța, urmand online programa din Ucraina, 7% dintre aceștia și-au intrerupt complet educația, in vreme ce 6% au frecventat școlile romanești, unde s-au organizat clase speciale cu predare…

- Joi, 25 august, incepand cu ora 12:00 va avea loc inaugurarea oficiala a Laboratorului de Radiochirurgie Stereotactica de tip Leksell Gamma Knife. Conferința de presa se va desfașura in Biblioteca Spitalului Clinic de Urgența "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași