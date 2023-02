Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta […] The post Peste 35.000 de morți, ultimul bilanț al seismenlor.Salvatorii cauta supraviețuitori sub pamant la o saptamana de la cutremur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .