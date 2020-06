Peste 3500 de bancnote false au fost expertizate de BNR anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism au reușit sa il rețina pe cel mai bun falsificator de bancnote din plastic din lume.Miercuri, 24 iunie, au fost facute 5 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a orașului Bușteni, unde erau…

- Politistii din Salaj au fost sesizati despre faptul ca persoane necunoscute au pus in circulatie doua bancnote din cupiura de 100 USD, susceptibile a fi contrafacute, in timp ce achizitionau legume... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timisoara au deschis un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat in care sunt vizate 13 persoane cu varste intre 16 și 48 de ani. Persoanele in cauza sunt acuzate…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T efectueaza 12 perchezitii domiciliare la persoane banuite de punerea in circulatie de valori falsificate straine și inșelaciune. Articolul Au plasat bancnote euro false inclusiv in Cluj-Napoca. 10 persoane conduse…

- La data de 11.06.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ”Bancnote false” libiene in valoare de peste un miliard de dolari, emise in Rusia, sunt blocate in Malta, relateaza Franceinfo potrivit news.ro.Departamentul de Stat american saluta, la sfarsitul lui mai, confiscarea pe insula Malta a acestei incarcaturi importante de bancnote libiene, imprimate…

- Autoritatile malteze au confiscat bancnote libiene false in suma echivalenta cu 1,1 miliarde de dolari, tiparite de o firma din Rusia, a anuntat Departamentul de Stat al SUA , transmite sambata AFP.

- Barbatul a ales o serie de produse din rafturi, iar la plata a intins bancnote false. Casierul a descoperit acest lucru imediat, pentru ca le-a verificat cu un aparat special. Imediat ce a semnalat problema, romanul a luat-o la fuga, cu tot cu produsele cumparate, iar casierul a alertat forțele de ordine.…