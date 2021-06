Peste 350 de locuitori ai comunei Rădești au fost vaccinați la domiciliu Un numar de 352 de persoane din Radești au fost imunizate in mai puțin de doua luna de zile la domiciliul acestora. O ecipa mobila din Aiud insoțita de viceprimarul localitații Radești, Tibor Balasz s-a deplasat pe teren urmare a solicitarii cetațenilor din localitate de a se vaccina. „Mulțumim locuitorilor comunei care au înțeles că revenirea la normalitate este strâns legată de atitudinea fiecăruia dintre noi faţă de această campanie de vaccinare . Doar vaccinându-ne putem privi cu încredere şi speranţă spre viitor, un viitor sigur atât pentru noi cât şi pentru copiii noştri.… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Basești a ramas din acest weekend fara viceprimar, dupa ce Adrain Sabadiș a decedat ca urmare a unui infarct. Anunțul a fost facut chiar de catre primarul comunei, Ioan Calauz. „Cu sufletul intristat, suntem profund socati de trecerea prematura si pe neasteptate la cele vesnice a D-lui Sabadis…

- Primaria Prajesti, in colaborare cu Direcția de sanatate publica Bacau, vine in sprijinul cetațenilor comunei cu o caravana mobila de vaccinare impotriva virusului Sars Cov 2, organizand maine, 19 mai,, la sala de festivitați a comunei un punct de vaccinare. Cu aceasta ocazie vor fi vaccinați și batranii…

- 1. Ce va motiveaza in viața? – Viața are sens atunci cand implinim ceea ce ne dorim. Nu vreau sa intru in filosofie. Sunt multe motivații fundamentale pentru mine. Cea mai importanta fiind familia. Mai sunt și altele, precum onoarea, idealismul, liniștea interioara, acceptarea, contactul social, statutul…

- Un grup de turiști din București, blocați in zapada la granița dintre Gorj și Hunedoara, au fost salvați duminica. Jandarmii montani din Runcu au fost sesizati duminica telefonic de catre primarul comunei Runcu despre faptul ca a fost anuntat ca o persoana a ramas inzapezita cu un autoturism in zona…

- „In acest moment trebuie sa gestionam cat mai bine epidemia. Insa dincolo de masurile de protecție, de restricțiile inevitabile, care da deja rezultate, cea mai sigura cale de stopare a acestui virus este vaccinarea.Avem deja modelul de succes al țarilor care au atins un nivel optim de imunizare și…

- Florin Cițu anunța cand vom putea RENUNȚA la purtatul maștii ”Depinde doar de noi sa revenim la normalitate” Premierul Florin Cițu a anunțat ca pana la finalul lunii martie, 2 milioane de romani vor fi vaccinați, adica aproximativ 10% din populația țarii. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in…

- O frumoasa lebada alba (foto) da culoare de ceva vreme, peisajului de la balta din Radești. Trecatorii, dar mai ales pescarii care viziteaza acest loc s-au obijnuit cu atitudinea ospitaliera a acestei minunate pasari venita dupa cum am aflat, singura de undeva de la o alta balta – Mureș Gambaș, langa…