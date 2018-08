Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 347 de persoane au murit si peste 1.400 au fost ranite in urma cutremurului de 6.9 grade pe scara Richter produs in insula Lombok din Indonezia, au transmis autoritatile, relateaza CNN.

- Purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Sutopo Purwo Nurgroho, a declarat ca aproape 1.500 de persoane au fost ranite in urma cutremurului. "Estimam ca bilantul de 131 (de morti) va creste", a precizat acesta. Bilantul precedent indica 105 persoane decedate in urma…

- Autoritatile continua operatiunile de cautare si avertizeaza ca numarul victimelor ar putea fi mult mai mare. Intre timp, zeci de mii de oameni au fost evacuati de pe insula in care s-a produs seismul.

- Cel putin 142 de persoane au murit, iar alte cateva sute au fost ranite, in urma cutremurului puternic produs duminica in zona insulei Lombok din Indonezia, a anuntat un oficial local, insa aceast nou bilant nu a fost confirmat in mod oficial. Sutopo Nugroho, purtatorul de cuvant al agentiei indoneziene…

- Bilantul puternicului seism produs duminica pe insula Lombok din Indonezia a crescut la 142 de morti, a indicat luni un oficial guvernamental local citat din DPA, insa cifra nu a fost confirmata si de purtatorul de cuvant al Agentiei nationale indoneziene de gestionare a dezastrelor naturale care…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 a avut loc duminica in largul insulei indoneziene Lombok. Autoritațile au emis o alerta de tsunami, care a fost ulterior ridicata. Bilanțul victimelor este sumbru și ar putea crește: cel puțin 91 de morți și 202 de raniți.

- Un cutremur devastator a avut loc, duminica dupa amiaza, intr-unul dintre cele mai populate locuri de catre turisti. Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs in cursul zilei de duminica in insula Lombok, din Indonezia. Sunt peste 200 de raniti si numarul persoanelor decedae pana in acest moment a ajuns…

- Cel putin 91 de persoane au murit, iar alte 209 au fost ranite, in urma cutremurului puternic de 7.0 magnitudine pe scara Richter produs duminica in zona insulei Lombok din Indonezia, a anuntat un oficial din cadrul agentiei indoneziene pentru situatii de urgenta, precizand ca printre cei decedati nu…