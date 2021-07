Stiri pe aceeasi tema

- Pentru un plus de siguranța la bordul mașinilor, reglementarile europene impun ca toate modelele proiectate și fabricate dupa luna aprilie 2018 sa fie dotate cu tehnologia eCall. La activarea automata a senzorilor de impact sau la apasarea butonului specific, montat in habitaclu, sistemul eCall genereaza…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale și Dacia Romania au realizat, astazi, o demonstrație privind modul de funcționare al sistemelor eCall, se arata intr-un comunicat al STS.In cazul producerii unui accident rutier, acestea genereaza automat apelarea numarului 112 și transmiterea catre Serviciul de…

- Guvernul ar urma sa aprobe in ședința de marți proiectul de Ordonanța de Urgența referitor la Certificatul digital COVID. Documentul intra in vigoare incepand de la 1 iulie și este menit sa asigure libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene pentru persoanele vaccinate anti-COVID-19, cele care…

- CHIȘINAU, 22 iun - Sputnik. Etajele superioare a unui bloc de locuit din Chișinau au fost cuprinse de flacari. La fața locului au intervenit șase echipaje de pompieri pentru localizarea și lichidarea incendiului. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu…

- Instituția Prefectului-Județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Municipiul Baia Mare, Direcția de Sanatate Publica Maramureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al Județului Maramureș, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, Inspectoratul de Jandarmi…

- CHIȘINAU, 7 iun - Sputnik. Un depozit cu motorina și o mașina de model Mitsubishi au fost distruse in totalitate dupa incendiul din aceasta dupa amiaza. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența informeaza ca la fața locului au fost indreptate șase echipaje de intervenție. „Ajunși…

- Certificatul verde de vaccinare va intra in vigoare la 1 iulie și va putea fi descarcat de pe o platforma dezvoltata de STS. Anunțul a fost facut, joi, de Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatații, intr-o conferința de presa.„Suntem in grafic cu tot ce trebuia sa facem pana in acest moment.…

- O fetita de 9 ani din județul vecin, Bistrita-Nasaud, a sunat la 112 pentru a anunta ca a gasit un portofel uitat pe o banca, intr-o statie de autobuz. Serviciul de Telecomunicatii Speciale a facut publica conversatia cu copila multumindu-i ei pentru ca a actionat responsabil, dar si parintilor sai…