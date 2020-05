Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia provocata de noul coronavirus a facut 26.991 de morti in Franta de la 1 martie pana in prezent, dintre care 17.003 in spitale si 9.988 in aziluri si alte centre medico-sociale, a anuntat marti Ministerul francez al Sanatatii, citat de Reuters.

- Numarul victimelor din cauza coronavirusului in Franta se apropie de 27.000, dar numarul pacientilor spitalizati si al internarilor la Terapie intensiva continua sa scada. Astfel, Franța este țara din UE cu cele mai multe decese zilnice raportate, depașind de aproape doua ori Italia și Spania.348…

- Epidemia de coronavirus a facut 25.201 de morti de la 1 martie in Franta, unde au fost inregistrate inca 306 decese in ultimele 24 de ore, a anuntat luni Directia Generala a Sanatatii, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Presiunea asupra serviciilor de terapie intensiva continua sa se relaxeze,…

- Numarul persoanelor decedate din cauza noului coronavirus a depasit pragul de 20.000 in Spania, care ocupa locul al treilea in topul celor mai indoliate tari din lume prin prisma acestui criteriu dupa Statele Unite si Italia, a anuntat sambata Ministerul spaniol al Sanatatii,

- Epidemia de coronavirus din Franta a ucis peste 6.500 de persoane, dintre care 5.091 in spitale si cel putin 1.416 in camine de batrani si alte unitati de asistenta medicala si sociala, potrivit unui ultim bilant oficial comunicat vineri, relateaza AFP, scrie Agerpres .In ultimele 24 de ore, au fost…

- Ziarul Unirea Peste 700 de noi decese inregistrate in Spania, din cauza coronavirusului, in ultimele 24 de ore Peste 700 de noi decese au fost inregistrate in Spania, din cauza coronavirusului, in ultimele 24 de ore. Anuntul a fost facut astazi de catre Ministerul spaniol al Sanatatii. Numarul total…

- Ministerul iranian al Sanatatii a anuntat duminica 113 noi decese provocate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce duce bilantul oficial al epidemiei din Iran, una dintre cele mai afectate tari din lume, la 724 de morti.Potrivit AFP, aceasta este cea mai mare crestere zilnica a…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul deces din aceasta cauza inregistrat in Europa, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de Reuters si AFP.