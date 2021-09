Stiri pe aceeasi tema

- 3.362 de elevi si prescolari si 1.192 de angajati din invatamant au fost confirmati cu COVID-19, a transmis, miercuri, Ministerul Educatiei. Sunt 2.749 de clase/grupe care au activitatea didactica suspendata fata in fata. Astfel, in a 10-a zi de la inceperea cursurilor cu prezenta fizica fata in fata,…

- Aproape 70.000 de elevi fac școala in mediul online din aproape 3.000 de clase, la doar 10 zile de la inceperea noului an școlar. Conform raportarilor centralizate la nivel national de catre Ministerul Educatiei, 3.362 de elevi, inclusiv preșcolari, sunt confirmați cu Covid-19. De asemenea, 1.192 de…

- Peste 3.300 de elevi și preșcolari și aproape 1.200 de angajați din școli și gradinițe au fost confirmați cu Covid-19, dupa 10 zile de la inceputul anului școlar, anunța Ministerul Educației. Sunt 2.700 de clase sau grupe cu activitatea suspendata, astfel ca 69.000 de elevi au trecut la școala online,…

- In urma centralizarii raportarilor din unitatile de invatamant preuniversitar, situatia epidemiologica din mediul scolar este urmatoarea data de referinta: 17 septembrie 2021 : Prescolari elevi confirmati Covid 19: 1.091 Personal angajat in invatamant confirmat Covid 19: 604 persoane Clase grupe cu…

