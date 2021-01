Peste 3.300 de elevi ieșeni ar putea termina semestrul I cu medii neîncheiate Daca cifrele raman neschimbate pana la incheierea situatiei scolare din primul semestru, vorbim de o crestere cu o treime a numarului de elevi cu situatie scolara neincheiata comparativ cu aceeasi perioada a anului scolar trecut. Mai exact, in primul semestru al anului scolar 2019-2020 au fost inregistrati 1.734 de elevi de la invatamantul de zi cu situatie neincheiata, iar 394 de la invatamant seral si cu frecventa redusa, adica (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

