- Arhiepiscopia Clujului și-a evaluat activitațile din 2021. Rapoartele au fost prezentate in cadrul ședinței Adunarii Eparhiale. Din perspectiva filantropica, Eparhia a inregistrat investiții de peste 18 milioane de lei. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are in prezent in derulare…

- ​ANRE a anunțat joi ca a finalizat noi acțiuni de control la furnizorii de energie electrica și gaze naturale, în urma carora a aplicat amenzi în valoare de peste 2,6 milioane de lei. Printre neregulile depistate, ANRE a constatat spre exemplu ca firmele CEZ Vânzare, Electrica Furnizare…

- Guvernul a aprobat, miercuri, hotarari privind continuarea Programului Tomata, care are o alocare bugetara de 225 de milioane de lei, a celui de sprijin pentru cultivarea usturoiului, cu o alocare de 22,2 milioane de lei, si a subventionarii pretului motorinei utilizate in agricultura, suma alocata…

- Agentia europeana pentru azil, responsabila sa ajute tarile UE ce primesc persoane care solicita protectie si sa le proceseze dosarele, are un mandat consolidat incepand de miercuri, in contextul in care cererile de azil au revenit la nivelul de dinainte de pandemie, relateaza France Presse.…

- ADR Vest face bilanțul anului 2021. Au fost proiecte in valoare de 1,12 miliarde de euro contractate in Regiunea Vest, prin Regio-POR 2014-2021. Peste 300 de milioane de euro au ajuns in județ. Programul a generat sau urmeaza sa genereze rezultate de care vor beneficia cele aproape 2 milioane…

- In 27 decembrie se implinește un an de la prima vaccinare anti-Covid in Romania. Intr-o campanie cu suișuri și coborașuri, pana acum au fost administrate peste 15 milioane de doze de vaccin, anunța Mediafax. In 26 decembrie 2020, primele 10.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au ajuns…

Pentru a putea face fața cheltuielilor suplimentare din perioada rece, pensionarii vor primi un sprijin financiar din partea Guvernului. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca marți va intra in...

- Au inceput lucrarile de restaurare și conservare a Cetații Tighina (Bender). Costul total al lucrarilor este de peste 1,4 milioane de euro, bani oferiți prin intermediul Programului Uniunii Europene „Masuri de Promovare a Increderii”, implementat de PNUD.