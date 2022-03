Stiri pe aceeasi tema

- Peste 255.000 de refugiati au intrat în Republica Moldova de la începutul razboiului din Ucraina, a declarat, luni, pentru agerpres.ro, ministrul de Interne al Republicii Moldova, Ana Revenco. Din totalul celor 255.000 de refugiati care au tranzitat frontierele dintre Ucraina…

- Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a declarat sambata ca 66.224 de barbati ucraineni s au intors in tara din strainatate pentru a se alatura luptei impotriva invaziei ruse, relateaza Reuters.Acesta este numarul barbatilor care s au intors in acest moment din strainatate pentru a si apara…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, a desfașurat o conversație in format de videoconferința cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate in Republica Moldova, in cadrul careia diplomații au discutat despre eforturile țarii noastre de a face fața…

- Seful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, a anuntat luni ca peste 500.000 de persoane au trecut din Ucraina in tarile vecine de la inceperea invaziei militare ruse, saptamana trecuta, transmit Reuters, AFP si DPA. Principalele tari spre care se indreapta refugiatii…

- Republica Moldova este in asteptarea loturilor de asistenta umanitara care sa ajute autoritatile sa faca fata fluxului sporit de cetateni ucraineni care intra in tara, transmite IPN.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a discutat joi, telefonic, cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, și cu ministrul pentru Europa și al afacerilor externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le

- Ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, a cerut din nou Rusiei sa-și retraga trupele din Transnistria, miercuri, susținand și ca exercițiile efectuate in 25 ianuarie de Grupul Operațional al Trupelor Ruse din Tranisnistria contravin legislației Republicii Moldova și provoaca și mai multe tensiuni…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a avut o intrevedere cu șeful misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch. Oficialii au facut un schimb de pareri pe marginea evoluțiilor curente in procesul de reglementare a conflictului din regiunea transnistreana…