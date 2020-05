Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile impuse in Marea Britanie din cauza pandemiei de COVID-19 ar putea duce la 18.000 de decese suplimentare de cancer anul urmator din cauza lipsei testarii si diagnosticarii si amanarii tratamentelor, au atras atentia miercuri cercetatori citati de dpa, noteaza Agerpres. Raspunsul la pandemie,…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a depasit 2,7 milioane de infectari si 190.000 de morti in intreaga lume. Potrivit Universitatii de Medicina Johns Hopkins, Europa este continentul cu cele mai multe decese cu trei tari: Italia, Spania si Franta, care au depasit pragul cu 20.000 de decese, si o a patra,…

- O serie de categorii de munca, alaturi de persoanele in varsta, vor putea folosi gratuit Uber pentru a calatori, dar si pentru a comanda mancare, potrivit news.ro.Compania americana va investi 10 milioane de dolari intr-un program prin care anumite categorii de persoane si angajati afectati…

- Premierul ungar Viktor Orban a obtinut luni unda verde in Parlament pentru a legifera prin ordonante in cadrul unei stari de urgenta pe o perioada nedeterminata pe care opozitia a considera ”disproportionata” in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza AFP.

- Liderul de la Kremlin sublinia pana de curand ca situatia era "sub control", insa el considera acum ca este "obiectiv imposibil" ca noul coronavirus sa fie tinut in afara Rusiei. "Ma adresez tuturor cetatenilor tarii noastre. Sa nu ne incercam norocul. Nu va ganditi «ah, asta nu ma va atinge». Toata…

- Restrictiile asupra calatoriilor la distanta care sunt in vigoare din ianuarie in provincia Hubei din China, epicentrul pandemiei de coronavirus, vor fi ridicate miercuri, 25 martie, se arata intr-o informare a guvernului regional, potrivit Guardian și Reuters. Relaxarea restricțiilor in capitala provinciei,…

- Țarile europene iau masuri tot mai dure de combatere a pandemiei. Rand pe rand, Italia, Bulgaria, Marea Britanie, Belgia și Franța au anunțat intrerdicții și limitari ale evenimentelor sociale.

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…