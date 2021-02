Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 32.924 de doze de vaccin, dintre care 23.482 – Pfizer, 298 – Moderna si 9.144 – AstraZeneca. Potrivit CNCAV, 17.268 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar doza a II-a de ser au primit-o 15.656 de persoane. Pana in prezent, de la debutul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 1.351.279 doze unui numar de 788.508 persoane, dintre care 225.736 cu o doza, iar 562.772 – si cu doza a doua. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 240 de reactii adverse,…